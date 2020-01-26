У Білорусь надійшла перша партія норвезької нафти після зупинки постачання з Росії

У Білорусь для переробки на ВАТ "Нафтан" надійшла перша партія норвезької нафти.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Перша партія норвезької нафти надійшла вранці 26 січня у Новополоцьк для переробки на ВАТ "Нафтан", - йдеться у повідомленні.

З Клайпедського порту залізницею у Білорусь на станцію "Новополоцьк" прибув потяг з 59 цистерн загальним обсягом близько 3,5 тис.т.

Повністю вся партія норвезької нафти, доставлена ​​судном Breiviken, повинна надійти на підприємство протягом найближчих двох тижнів.

Після закінчення необхідних операцій по вхідному контролю якості нафти перші тонни надійшли у резервуари "Нафтан". Наступний склад на підприємстві чекають сьогодні вночі.

Як відомо, 1 січня Росія зупинила поставки нафти у Білорусь через те, що не було досягнуто домовленості щодо ціни. 4 грудня «Білнафотехім» повідомив про домовленість з російською компанією на поставку першої партії нафти, що закуповується за ціною без премії. В уряді країни заявляли, що вивчаються всі можливі варіанти альтернативних поставок.