Білорусь знайшла альтернативу російській нафті у Норвегії

Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти для переробки на ВАТ "Нафтан".

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на концерн "Білнафтохім".

"Білоруська нафтова компанія закупила партію норвезької нафти. Йдеться про 80 ​​тис. т. Вона призначена для переробки на "Нафтані", - повідомили в концерні.

Нафту поставлять 22 січня через Клайпедський порт (Литва). Залізницею сировину буде доставлено в Вітебську область для переробки на заводі "Нафтан", одному з двох білоруських нафтопереробних заводів, який забезпечує переробку нафти, що надходить з Росії - близько 18 мільйонів тонн на рік - і її подальший реекспорт у країни Євросоюзу. На експорт йде близько 60% продукції заводу.

Як повідомлялося, з 1 січня Росія припинила постачати нафту в Білорусь через розбіжності щодо ціни на сировину. Тоді уряд і нафтопереробні заводи почали пошуки альтернативних маршрутів поставок, у тому числі з України, Польщі, країн Балтії, Казахстану й Азербайджану.