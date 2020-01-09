Де таке бачено?: Лукашенко обурений бажанням РФ продавати Білорусі нафту вище світових цін

Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив своє обурення деякими аспектами переговорів з росіянами, що стосуються цін на нафту і газ.

Про це він сказав у четвер на церемонії вручення премій діячам культури і мистецтва та спортсменам, повідомляє БелТА.

"Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на церемонії вручення премії "За духовне відродження", спеціальної премії діячам культури і мистецтва та премії" Білоруський спортивний Олімп "розкрив деякі аспекти переговорів з російською стороною щодо цін на нафту і газ", - йдеться в повідомленні.

Він, зокрема, розповів про те, чому досі Білорусь не домовилася з Росією про постачання нафти.

"Чому ми досі з президентом Росії не домовилися щодо нафти? Тому що Росія хоче, щоб ми купили у неї нафту за цінами вище світових. Де таке бачено? - обурився Лукашенко. - Тому я і відмовився від такої нафти і прямо заявив: якщо не буде поставок за світовою ціною з Росії, ми знайдемо цю нафту в іншому місці. Що ми і робимо. І знайшли".

Президент також прокоментував переговори про ціни на російський газ для Білорусі. Свої аргументи він назвав простими: "75 років Великої Перемоги. Всі горлопанимо де тільки можливо - і в Росії, і в Білорусі. Але Газпром сьогодні на Білорусі заробляє утричі більше, ніж на Німеччині. Це нормально? Це ненормально", - наголосив президент Білорусі.

Поки, за словами білоруського лідера, сторони домовилися про постачання газу протягом деякого часу на колишніх умовах. "Коли ми 2011 року йшли на продаж "Білтрансгазу", була чітка домовленість, що за п'ять років ми вийдемо на внутрішньоросійську ціну по газу, - нагадав Лукашенко. - Хтось це забув, а я пам'ятаю. Тому наполягаю, щоб це було реалізовано".