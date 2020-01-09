Нафта дорожчає після 4% падіння напередодні

Ціни на нафту еталонних марок у четвер підвищуються після різкого падіння днем ​​раніше - більш як на 4%.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Березневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,47 (0,72%) - до $ 65,91 за барель. У середу їхня ціна впала на $ 2,83 (на 4,15%) і становила на момент закриття $ 65,44 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $ 0,52 (0,87%) - до $ 60,13 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна впала на $ 3,09 (на 4,93%), завершивши день на позначці $ 59,61 за барель.

Інвестори оцінюють загрозу подальшого посилення напруженості між США й Іраном, яка поки що ніяк не вплинула на видобуток і експорт на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення застосувати нові економічні санкції проти Ірану. "США негайно запровадять додаткові економічні санкції проти іранського режиму", - сказав Трамп у середу в Білому домі в ході заяви про плани вирішення іранської кризи. Він не уточнив, у чому полягатимуть обмежувальні заходи.

Трамп зазначив, що його адміністрація одночасно продовжить вивчати варіанти дій у відповідь після проведеного Іраном обстрілу баз в Іраку, на яких знаходяться американські військові. Президент США також заявив, що Вашингтон готовий вести справу до миру з усіма, хто цього бажає.

Ціна нафтових контрактів на найближчий місяць на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) в четвер впала на 5% - до 476,4 юаня за барель.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 65,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,88 долара за барель, що на 44 центи вище рівня закриття торгів ($ 65,44).