Нафта дорожчає після 4% падіння напередодні
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Березневі ф'ючерси на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $ 0,47 (0,72%) - до $ 65,91 за барель. У середу їхня ціна впала на $ 2,83 (на 4,15%) і становила на момент закриття $ 65,44 за барель.
Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) підвищилися на $ 0,52 (0,87%) - до $ 60,13 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня ціна впала на $ 3,09 (на 4,93%), завершивши день на позначці $ 59,61 за барель.
Інвестори оцінюють загрозу подальшого посилення напруженості між США й Іраном, яка поки що ніяк не вплинула на видобуток і експорт на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп оголосив про рішення застосувати нові економічні санкції проти Ірану. "США негайно запровадять додаткові економічні санкції проти іранського режиму", - сказав Трамп у середу в Білому домі в ході заяви про плани вирішення іранської кризи. Він не уточнив, у чому полягатимуть обмежувальні заходи.
Трамп зазначив, що його адміністрація одночасно продовжить вивчати варіанти дій у відповідь після проведеного Іраном обстрілу баз в Іраку, на яких знаходяться американські військові. Президент США також заявив, що Вашингтон готовий вести справу до миру з усіма, хто цього бажає.
Ціна нафтових контрактів на найближчий місяць на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) в четвер впала на 5% - до 476,4 юаня за барель.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 65,56 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 65,88 долара за барель, що на 44 центи вище рівня закриття торгів ($ 65,44).