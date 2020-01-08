Нафта дорожчає після атаки Ірану на американські військові бази

Ціни на нафту зростають під час торгів у середу на тлі новин про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $69,06 за барель, що на $0,79 (1,16%) вище за ціну на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси знизилися в ціні на $0,64 (0,93%), до $68,27 за барель.

Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,58 (0,93%) - до $63,28 за барель. До закриття ринку у вівторок ціна контракту становила $62,7 за барель, знизившись на $0,57 (0,9%) порівняно з попередньою сесією.

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) повідомив у ніч на середу, що по американських військових базах в Іраку було завдано ракетних ударів. Акцію, названу "Мученик Сулеймані", було здійснено у відповідь на загибель 3 січня в Іраку іранського воєначальника Касема Сулеймані в результаті спецоперації американських військових.

Помічник глави Пентагону Джонатан Хоффман підтвердив дану інформацію. Він зазначив, що "близько 17:30 Іран здійснив запуск більш як 10 балістичних ракет по військових базах США і коаліції в Іраку". "Цілком очевидно, що запуск ракет було здійснено з території Ірану", - підкреслив Хоффман. Удари, за його словами, було завдано по базах в Аль-Асаді й Ербілі, де розміщено персонал ВПС США і коаліції.

Нафта різко подорожчала минулої п'ятниці після того, як стало відомо про загибель Сулеймані.

За словами стратега щодо азіатських ринків з AxiTrader Ltd. Стівена Іннса, "ринок починає активніше реагувати на ризики для постачань".

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 68,86 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,32 долара за барель, що на 5 центів вище за рівень закриття торгів ($68,27).