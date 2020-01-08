Трамп може вдарити по військових або нафтових цілях Ірану – сенатор Грем
Про це передає CNN.
"Це був акт війни за будь-яким розумним визначенням, - сказав Грем. - Президент має всі повноваження, необхідні йому відповідно до статті II, щоб відповісти, і як він реагує, ще не визначено, але він має право реагувати".
Грем, також додав, що Трамп може завдати удару по військових або нафтових цілях. Перед цим він, за його словами, розмовляв телефоном з президентом.
Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.
8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.
У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.
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