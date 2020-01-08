Трамп може вдарити по військових або нафтових цілях Ірану – сенатор Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав атаку Ірану на дві іракські бази, де розміщуються американські війська, актом війни.

Про це передає CNN.

"Це був акт війни за будь-яким розумним визначенням, - сказав Грем. - Президент має всі повноваження, необхідні йому відповідно до статті II, щоб відповісти, і як він реагує, ще не визначено, але він має право реагувати".

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Грем, також додав, що Трамп може завдати удару по військових або нафтових цілях. Перед цим він, за його словами, розмовляв телефоном з президентом.

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: ЕРА