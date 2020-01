Іран атакував американську військову базу в Іраку

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на державне телебачення Ірану.

На відео, яке розповсюдив у соцмережах державний телеканал Ірану Fars News Agency, видно, як у повітря випускають кілька ракет. Деталі того, хто і де запускав ці ракети, підтвердити з незалежних джерел поки не вдається. Невідомим лишається і масштаб атаки (чи є мішенню лише американська військова база), і кількість поранених і загиблих.

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку.

"Президента поінформували про це. Він уважно стежить за ситуацією і консультується зі своїми радниками з національної безпеки", — йдеться в заяві Грішем.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team.