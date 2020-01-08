Іран атакував американську військову базу в Іраку

Іран запустив декілька ракет класу «земля-земля» по американській військовій базі «Аін Аль-Асад» на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на державне телебачення Ірану.

На відео, яке розповсюдив у соцмережах державний телеканал Ірану Fars News Agency, видно, як у повітря випускають кілька ракет. Деталі того, хто і де запускав ці ракети, підтвердити з незалежних джерел поки не вдається. Невідомим лишається і масштаб атаки (чи є мішенню лише американська військова база), і кількість поранених і загиблих.

🎥 «انتقام سخت» آغاز شد/ حملات سنگین موشکی سپاه به پایگاه آمریکایی عین‌الاسد pic.twitter.com/sbw0cwGH6B — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 7, 2020

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку.

"Президента поінформували про це. Він уважно стежить за ситуацією і консультується зі своїми радниками з національної безпеки", — йдеться в заяві Грішем.

We are aware of the reports of attacks on US facilities in Iraq. The President has been briefed and is monitoring the situation closely and consulting with his national security team. — Stephanie Grisham (@PressSec) January 7, 2020

Інформацію про ракетні обстріли по військових об'єктах США підтвердили й в Пентагоні.

Там уточнили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

"Близько 17:30 за тихоокеанським часом 7 січня Іран запустив понад десяток балістичних ракет проти американських військових і сил коаліції в Іраку. Очевидно, що ці ракети були запущені з Ірану і скеровувалися на принаймні дві іракській військові бази, де розквартировані американські військові та сили коаліції: в Аль-Асаді та Ербілі", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ із країни.

Ряд європейських країн, зокрема Німеччина, Румунія, Словаччина, Хорватія заявили про виведення своїх військових з Іраку.

Фото: GlobalLookPress