Іран атакував американську військову базу в Іраку

Іран атакував американську військову базу в Іраку

Відео
Укрінформ
Іран запустив декілька ракет класу «земля-земля» по американській військовій базі «Аін Аль-Асад» на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на державне телебачення Ірану.

На відео, яке розповсюдив у соцмережах державний телеканал Ірану Fars News Agency, видно, як у повітря випускають кілька ракет. Деталі того, хто і де запускав ці ракети, підтвердити з незалежних джерел поки не вдається. Невідомим лишається і масштаб атаки (чи є мішенню лише американська військова база), і кількість поранених і загиблих.

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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Прессекретарка Білого дому Стефані Грішем повідомила, що адміністрація США знає про повідомлення щодо атаки на базу США в Іраку.

"Президента поінформували про це. Він уважно стежить за ситуацією і консультується зі своїми радниками з національної безпеки", — йдеться в заяві Грішем.

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Інформацію про ракетні обстріли по військових об'єктах США підтвердили й в Пентагоні.

Там уточнили, що цілями атаки були щонайменше дві військових бази: на заході Іраку в провінції Анбар та в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

"Близько 17:30 за тихоокеанським часом 7 січня Іран запустив понад десяток балістичних ракет проти американських військових і сил коаліції в Іраку. Очевидно, що ці ракети були запущені з Ірану і скеровувалися на принаймні дві іракській військові бази, де розквартировані американські військові та сили коаліції: в Аль-Асаді та Ербілі", — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ із країни.

Ряд європейських країн, зокрема Німеччина, Румунія, Словаччина, Хорватія заявили про виведення своїх військових з Іраку.

Фото: GlobalLookPress

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