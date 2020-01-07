МЗС Ірану зробив заяву щодо ядерної угоди
Про це інформує агенція IRNA.
"Заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі заявив у вівторок, що п'ятий крок Ірану щодо скорочення зобов'язань згідно ядерної угоди укладеної у липні 2015 року не означає, що угода закінчила дію, або що Іран хоче вийти зі Спільного комплексного плану дій", - йдеться у повідомленні.
Це лише означає, що "ми досягли розумного балансу" в межах Спільного комплексного плану дій, - сказав Арагчі.
Як повідомлялося, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані Тегеран 5 січня заявив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, укладеної в 2015 році.
"Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди за кількістю центрифуг. Таким чином іранська ядерна програма не матиме жодних обмежень в частині виробництва, а також дослідження в цій галузі й подальшого розвитку програми", - йдеться в заяві іранського уряду.
Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а інтереси країни врахують.
У понеділок, 6 січня, Європейський Союз висловив жаль з приводу заяви Ірану про вихід з ядерної угоди та висловив готовність продовжити зусилля із деескалації напруги, що склалася після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.
фото: IRNA