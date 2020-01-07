МЗС Ірану зробив заяву щодо ядерної угоди

Ісламська республіка Іран залишиться учасником багатосторонньої ядерної угоди та вважає, що наразі досягнуто "розумного балансу" зобов’язань сторін за цим документом.

Про це інформує агенція IRNA.

"Заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі заявив у вівторок, що п'ятий крок Ірану щодо скорочення зобов'язань згідно ядерної угоди укладеної у липні 2015 року не означає, що угода закінчила дію, або що Іран хоче вийти зі Спільного комплексного плану дій", - йдеться у повідомленні.

Це лише означає, що "ми досягли розумного балансу" в межах Спільного комплексного плану дій, - сказав Арагчі.

Як повідомлялося, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані Тегеран 5 січня заявив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, укладеної в 2015 році.

"Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди за кількістю центрифуг. Таким чином іранська ядерна програма не матиме жодних обмежень в частині виробництва, а також дослідження в цій галузі й подальшого розвитку програми", - йдеться в заяві іранського уряду.

Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а інтереси країни врахують.

У понеділок, 6 січня, Європейський Союз висловив жаль з приводу заяви Ірану про вихід з ядерної угоди та висловив готовність продовжити зусилля із деескалації напруги, що склалася після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

фото: IRNA