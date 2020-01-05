Іран виходить з ядерної угоди через вбивство Сулеймані

Влада Ірану оголосила про вихід Тегерану з ядерної угоди 2015 року.

Про це інформує AP.

"Державне телебачення Ірану повідомило, що країна більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення надійшло у неділю ввечері після того, як інший іранський чиновник заявив, що Тегеран розглядає можливість вжити ще жорсткіших кроків щодо США у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані у ніч проти п'ятниці у Багдаді.

Державне телебачення показало заяву адміністрації президента Ірану Хасана Рухані про те, що відтепер країна не буде дотримуватися обмежень щодо збагачення, кількості накопиченого збагаченого урану, а також досліджень та розробок у своїй ядерній галузі.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку.

У зв'язку з цим державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.