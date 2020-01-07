Рішення Трампа про ліквідацію Сулеймані було законним і належним — Помпео

Рішення президента США Дональда Трампа щодо ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані було законним і належним, вважає державний секретар США Майк Помпео.

Про це він заявив на пресконференції в Держдепі 7 січня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Президент мав цілком законні й належні підстави, також це рішення ідеально вписується в нашу стратегію - як ширше протистояти загрозі зловмисної діяльності з боку Ірану», - сказав Помпео.

За його словами, «щоразу, коли президент ухвалює рішення такого масштабу, йому надходить багато даних (від розвідки)».

За словами держсекретаря, Сулеймані, прибувши до Багдада (де його було ліквідовано), не мав шляхетних намірів. «Чи є історія, яка б бодай віддалено свідчила про те, що цей добрий джентльмен, цей дипломат великого порядку - Касем Сулеймані - їхав до Багдада з ідеєю проведення мирної місії? - сказав Помпео журналістам. - Ми знаємо, що це було не так".

Він також зазначив, що "Іран відмовився приєднатися до регіонального та міжнародного консенсусу заради миру, і насправді активно працює над тим, щоб підірвати мирний процес, продовжуючи свої тривалі глобальні зусилля щодо підтримки там груп бойовиків».

«Ми могли чітко бачити все, що зробив Сулеймані", - сказав Помпео, вказуючи на вплив Ірану в Лівані та інших країнах регіону, де, за його словами, Тегеран відкидав "суверенітет і свободу".

Як повідомляв Укрінформ, ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ із країни.