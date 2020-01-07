США перекинули стратегічні бомбардувальники B-52 ближче до Ірану

США перекидають шість бомбардувальників B-52 на острівну базу Дієго-Гарсія в Індійському океані.

Про це повідомляє Fox News.

"ВПС США розміщують шість бомбардувальників В-52 на базі Дієго Гарсія, в Індійському океані, на тлі зростаючої загрози з боку Ірану після авіаудару США, унаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, бомбардувальники B-52 були відправлені з Луїзіани на острівну базу Дієго-Гарсія в Індійському океані, що знаходиться за 3,7 тисячі кілометрів від Ірану.

Кожен літак B-52 має вісім двигунів та призначений для перевезення великого арсеналу зброї, включаючи крилаті ракети, звичайні та лазернокеровані бомби та атомні бомби.

Як повідомляв Укрінформ, на 3 січня був запланований візит до України Державного секретаря США Майка Помпео. Однак державний секретар США змушений був відтермінувати його через необхідність перебування у Вашингтоні, аби відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході у зв'язку з повідомленням про вбивство командувача елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерала Касема Сулеймані, а також заступника командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса, ліквідованих ракетним ударом поблизу летовища Багдада - столиці Іраку, що викликало хвилю протестів. Влада Ірану у цьому зв'язку оголосила про вихід Тегерана з ядерної угоди 2015 року та пообіцяла Штатам помститися за вбивство генерала.