Іран розглядає 13 “сценаріїв помсти” Сполученим Штатам

Іран розглядає 13 «сценаріїв помсти» у відповідь на удар США, унаслідок якого загинув генерал Сулеймані.

Про це повідомляє ZeroHedge.

"Порушуючи 5-денне мовчання щодо своєї відповіді на вбивство США генерала Касема Сулеймані, у вівторок Іран заявив, що розглядає 13 сценаріїв, щоб завдати "жаху" США", - йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Ірану Мохамед Джавад Заріф заявив, що США очікують наслідки за вбивство Сулеймані "у часі та місці, які обере Іран".

Заріф додав, що США повинні залишити Близький Схід та попередив, що якщо цього не відбудеться, може початися нова війна для кількох поколінь.

Як відомо, в ніч проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада - внаслідок нього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.