В Ірані відклали похорон Сулеймані: під час процесії загинули 40, поранені 213 осіб

У вівторок під час похоронної процесії, на якій в останню путь у місті Кермані проводжали іранського генерала Касема Сулеймані, сталася тиснява, внаслідок якої загинули 40 осіб.

Про це повідомляє AP.

"Внаслідок тисняви у вівторок під час похоронної процесії іранського генерала, що загинув унаслідок ракетного удару США минулого тижня, загинули 40 людей, ще 213 зазнали ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Hundreds of thousands of people take part in #Soleimani's funeral procession in his hometown in Kerman, Iran on Tuesday, where his remains will be buried later today. pic.twitter.com/qJmts5ui8K — Global Times (@globaltimesnews) January 7, 2020

Повідомляється, що до трагедії дійшло тоді, коли похоронна процесія розпочала свій рух.

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Немає інформації про те, що спричинило тисняву. Перші відео з процесії, розміщені в інтернеті, показували, що люди лежали без ознак життя на дорозі, а інші кричали та намагалися допомогти їм.

Похорони Сулеймані були відтерміновані, але поки не був визначений новий час прощальної церемонії.

Раніше повідомлялося про 35 загиблих та 48 травмованих на похороні Сулеймані.

У понеділок похоронна процесія з приводу загибелі іранського генерала зібрала більше 1 мільйона людей.

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада - внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.