Президент ЄК скликає спецзустріч з врегулювання ситуації на Близькому Сході

Президент ЄК скликає спецзустріч з врегулювання ситуації на Близькому Сході

Укрінформ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що Європа несе особливу відповідальність за стабілізацію на Близькому Сході та розповіла про подальші дії Єврокомісії з поновлення «ядерного» діалогу з Іраном та щодо стабілізації в Іраку.

Про це йдеться у заяві Урсули фон дер Ляєн, яка оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

"Після розвитку подій в Іраку, тепер є важливим зупинити цикл насильства, щоб ще одна дія не тягла за собою іншу, і натомість знову створити простір для дипломатії. Європа у цьому має особливу відповідальність. Мірою того, як напруга досягла піку, Європа продовжує говорити з усіма залученими сторонами. У цьому контексті Високий представник ЄС збирає міністрів закордонних справ для спеціальної зустрічі Ради ЄС для активації дипломатичних каналів», - йдеться у документі.

Урсула фон дер Ляєн висловила глибоке занепокоєння заявою Ірану про те, що ця країна надалі не дотримуватиметься обмежень щодо збагачення урану, які встановлені Спільним всеохоплюючим планом дій (СВПД – англ. JCPOA). Відмічається, що така заява пролунала у часи великої напруги в регіоні.

Президент Єврокомісії зауважила, що з європейської точки зору повернення Ірану до виконання «ядерної угоди» є важливим, і європейська сторона докладе всіх зусиль, щоб переконати Іран – таке дотримання СВПД відповідає його власним інтересам.

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«Після руйнувань, які були завдані Ісламською державою, Ірак розвивається добре, і його народ заслуговує на продовження прогресу у напрямку відновлення та більшої стабільності. Ірак заслуговує того, щоб залишатися на шляху балансу та возз’єднання. Ми закликаємо всі сторони до стриманості», - йдеться у заяві Президента Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн повідомила також, що скличе у середу 8 січня спеціальну зустріч Єврокомісії, під час якої Високий представник ЄС Жозеп Боррель та інші Єврокомісари нададуть інформацію щодо можливості контакту з різними сторонами для врегулювання ситуації в Іраку та навколо нього. Ця зустріч створить платформу для координації дій, які здійснюватиме Єврокомісія у цьому регіоні разом з партнерами, відповідно до портфоліо кожного з Єврокомісарів.

Як повідомлялося, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік міжнародного аеропорту Багдада - внаслідок нього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу “Ель-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Після цієї події ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Влада Ірану оголосила про вихід Тегерана з ядерної угоди 2015 року та пообіцяла Штатам помститися за вбивство генерала. В Іраку засудили ракетний обстріл, а Держдеп США закликав американців негайно залишити територію Іраку.

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