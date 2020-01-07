Президент ЄК скликає спецзустріч з врегулювання ситуації на Близькому Сході

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на тому, що Європа несе особливу відповідальність за стабілізацію на Близькому Сході та розповіла про подальші дії Єврокомісії з поновлення «ядерного» діалогу з Іраном та щодо стабілізації в Іраку.

Про це йдеться у заяві Урсули фон дер Ляєн, яка оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

"Після розвитку подій в Іраку, тепер є важливим зупинити цикл насильства, щоб ще одна дія не тягла за собою іншу, і натомість знову створити простір для дипломатії. Європа у цьому має особливу відповідальність. Мірою того, як напруга досягла піку, Європа продовжує говорити з усіма залученими сторонами. У цьому контексті Високий представник ЄС збирає міністрів закордонних справ для спеціальної зустрічі Ради ЄС для активації дипломатичних каналів», - йдеться у документі.

Урсула фон дер Ляєн висловила глибоке занепокоєння заявою Ірану про те, що ця країна надалі не дотримуватиметься обмежень щодо збагачення урану, які встановлені Спільним всеохоплюючим планом дій (СВПД – англ. JCPOA). Відмічається, що така заява пролунала у часи великої напруги в регіоні.

Президент Єврокомісії зауважила, що з європейської точки зору повернення Ірану до виконання «ядерної угоди» є важливим, і європейська сторона докладе всіх зусиль, щоб переконати Іран – таке дотримання СВПД відповідає його власним інтересам.

«Після руйнувань, які були завдані Ісламською державою, Ірак розвивається добре, і його народ заслуговує на продовження прогресу у напрямку відновлення та більшої стабільності. Ірак заслуговує того, щоб залишатися на шляху балансу та возз’єднання. Ми закликаємо всі сторони до стриманості», - йдеться у заяві Президента Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн повідомила також, що скличе у середу 8 січня спеціальну зустріч Єврокомісії, під час якої Високий представник ЄС Жозеп Боррель та інші Єврокомісари нададуть інформацію щодо можливості контакту з різними сторонами для врегулювання ситуації в Іраку та навколо нього. Ця зустріч створить платформу для координації дій, які здійснюватиме Єврокомісія у цьому регіоні разом з партнерами, відповідно до портфоліо кожного з Єврокомісарів.

Як повідомлялося, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік міжнародного аеропорту Багдада - внаслідок нього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу “Ель-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Після цієї події ситуація на Близькому Сході різко загострилася. Влада Ірану оголосила про вихід Тегерана з ядерної угоди 2015 року та пообіцяла Штатам помститися за вбивство генерала. В Іраку засудили ракетний обстріл, а Держдеп США закликав американців негайно залишити територію Іраку.