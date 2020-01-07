Іранський парламент визнав Пентагон терористичною організацією - ЗМІ

Парламент Ірану у вівторок визнав усе військове відомство США терористичною організацією у відповідь на нещодавнє вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Іранські депутати цього вівторка одноголосно проголосували за офіційне визнання усього військового відомства США терористами. Це зроблено у відповідь на вбивство іранського генерала Касема Сулеймані минулої п’ятниці”, - йдеться в повідомленні.

Після прийняття цього рішення іранські депутати співали “Смерть Америці”.

Слід зазначити, що в ході того ж самого засідання іранські парламентарі проголосували за збільшення фінансування елітних сил “Ель-Кудс”, які перед загибеллю очолював генерал Сулеймані.

Як повідомлялося, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік міжнародного аеропорту Багдада - внаслідок нього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу “Ель-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. Після цієї події ситуація на Близькому Сході різко загострилася: в Ірані обіцяють помститися США, влада Іраку засудила операцію, а Держдеп США закликав американців негайно покинути територію Іраку.