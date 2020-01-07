Штати відмовили главі МЗС Ірану у візі для поїздки до штаб-квартири ООН

Штати відмовили главі МЗС Ірану у візі для поїздки до штаб-квартири ООН

Укрінформ
Білий дім відмовив міністру закордонних справ Ірану Мохаммаду Джаваду Заріфу у наданні візі для його поїздки до США, де він мав узяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Відмова у видачі візи, нагадує видання, є порушенням угоди про штаб-квартиру ООН від 1947 року, яка зобов'язує американських посадовців надавати допуск офіційним особам іноземних держав для відвідання США у справах ООН.

Очікувалося, що Заріф уперше звернеться до світу після того, як США здійснили ліквідацію іранського генерала Кассема Сулеймані.

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Як повідомляє видання, міністр закордонних справ подав візу "кілька тижнів тому".

Адміністрація Трампа заявила, що в понеділок поінформувала Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про відмову у видачі візи Заріфу.

Як повідомлялося, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс у п'ятницю, 3 січня, були ліквідовані ракетним ударом США поблизу аеропорту Багдада.

У зв'язку з цим влада Ірану оголосила про вихід Тегерана ядерної угоди 2015 року та пообіцяла Штатам помститися за вбивство генерала.

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