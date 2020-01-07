Штати відмовили главі МЗС Ірану у візі для поїздки до штаб-квартири ООН

Білий дім відмовив міністру закордонних справ Ірану Мохаммаду Джаваду Заріфу у наданні візі для його поїздки до США, де він мав узяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Відмова у видачі візи, нагадує видання, є порушенням угоди про штаб-квартиру ООН від 1947 року, яка зобов'язує американських посадовців надавати допуск офіційним особам іноземних держав для відвідання США у справах ООН.

Очікувалося, що Заріф уперше звернеться до світу після того, як США здійснили ліквідацію іранського генерала Кассема Сулеймані.

Як повідомляє видання, міністр закордонних справ подав візу "кілька тижнів тому".

Адміністрація Трампа заявила, що в понеділок поінформувала Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про відмову у видачі візи Заріфу.

Як повідомлялося, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс у п'ятницю, 3 січня, були ліквідовані ракетним ударом США поблизу аеропорту Багдада.

У зв'язку з цим влада Ірану оголосила про вихід Тегерана ядерної угоди 2015 року та пообіцяла Штатам помститися за вбивство генерала.