Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю - Столтенберг

Усі країни НАТО згодні з тим, що Іран ніколи не повинен розробляти ядерну зброю.

Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу за підсумками зустрічі послів країн НАТО через напруженість на Близькому Сході, повідомляє The Globe.

"Усі союзники кілька разів висловлювали своє занепокоєння з приводу дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні, включно з підтримкою Іраном різних терористичних груп. І, звичайно, всі союзники згодні з тим, що Ірану ніколи не можна дозволяти розробляти ядерну зброю", - сказав він.

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Столтенберг також заявив, що війська НАТО залишаться в Іраку і будуть продовжувати надавати допомогу у підготовці іракських солдатів. За словами генсекретаря, місія була припинена "для забезпечення безпеки на місцях", і вона відновиться, коли все стабілізується, тому що НАТО залишається відданою боротьбі з тероризмом.

"Я твердо вірю, що навчальна місія НАТО корисна для Іраку і союзників по НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, 4 січня в НАТО призупинили тренувальну місію в Іраку, наступного дня після вбивства командувача іранського Корпусу вартових ісламської революції генерала Касема Сулеймані, який загинув в результаті авіаційного удару США по аеропорту в Багдаді.