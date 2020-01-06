Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться через Іран

Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться через Іран

Укрінформ
Міністри закордонних справ ЄС запланували на п'ятницю, 10 січня, позачергову зустріч для обговорення ситуації в Ірані.

Про це повідомляє Politico.

"У п'ятницю міністри закордонних справ країн ЄС проведуть позачергову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, чотири дипломати з ЄС заявили, що зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом.

Служба зовнішніх дій ЄС заявила, що не може підтвердити час зустрічі.

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Як повідомлялося, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс у п'ятницю, 3 січня, були ліквідовані ракетним ударом США поблизу аеропорту Багдада.

У зв'язку з цим влада Ірану оголосила про вихід Тегерана ядерної угоди 2015 року.

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