Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться через Іран

Міністри закордонних справ ЄС запланували на п'ятницю, 10 січня, позачергову зустріч для обговорення ситуації в Ірані.

Про це повідомляє Politico.

"У п'ятницю міністри закордонних справ країн ЄС проведуть позачергову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, чотири дипломати з ЄС заявили, що зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом.

Служба зовнішніх дій ЄС заявила, що не може підтвердити час зустрічі.

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Як повідомлялося, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс у п'ятницю, 3 січня, були ліквідовані ракетним ударом США поблизу аеропорту Багдада.

У зв'язку з цим влада Ірану оголосила про вихід Тегерана ядерної угоди 2015 року.