Міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться через Іран
Про це повідомляє Politico.
"У п'ятницю міністри закордонних справ країн ЄС проведуть позачергову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході після вбивства високопоставленого іранського генерала", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає видання, чотири дипломати з ЄС заявили, що зустріч запланована на 14.00 за місцевим часом.
Служба зовнішніх дій ЄС заявила, що не може підтвердити час зустрічі.
Як повідомлялося, командувач елітних сил "Ель-Кудс" з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мугандіс у п'ятницю, 3 січня, були ліквідовані ракетним ударом США поблизу аеропорту Багдада.
У зв'язку з цим влада Ірану оголосила про вихід Тегерана ядерної угоди 2015 року.