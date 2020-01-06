ЄС висловив жаль з приводу виходу Ірану з ядерної угоди

Європейський Союз висловив жаль з приводу заяви Ірану про вихід з ядерної угоди та висловив готовність продовжити зусилля із деескалації напруги, що склалася після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

Така оцінка пролунала в понеділок, 6 січня, від офіційних осіб Євросоюзу.

Зокрема, свою позицію щодо заявленого виходу Ірану з угоди, так званого Спільного всеохоплюючого плану дій (СВПД, англ. - JCPOA) щодо ядерної програми Ірану, висловив у Twitter високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Глибоко жалкую з приводу останньої заяви Ірану щодо СВПД. Як завжди, ми покладаємося на верифікацію МАГАТЕ. Повне виконання ядерної угоди всіма (сторонами) є зараз більш важливим, ніж будь-коли раніше, для регіональної стабільності та глобальної безпеки. Я буду продовжувати працювати з усіма учасниками у пошуку шляху вперед", - написав він.

На цю ж тему у понеділок під час брифінгу висловився речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це в наших інтересах, як європейців, продовжити дію цієї угоди. Вона є основою архітектури нерозповсюдження та дуже важливим досягненням міжнародної дипломатії, яке може принести результат, якщо всі учасники дотримуватимуться цієї угоди. Для нас дійсно дуже прикро бачити заяву Ірану. Всі міжнародні учасники СВПД висловили жаль з цього приводу. Але при цьому ми маємо покладатися на доповідь МАГАТЕ, на верифікацію усього що робить Іран та як він виконує власні зобов’язання", - сказав речник ЄС.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого посилення санкцій проти Ірану, Стано зауважив, що будь-які кроки у напрямку запровадження санкцій або їх зменшення з метою деескалації будуть робитися лише після оцінки з боку МАГАТЕ, яка має повноваження та відповідальність для такої доповіді.

Водночас речник нагадав, що під час телефонної розмови протягом вихідних високий представник ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф підтвердили важливість продовження співпраці в рамках СВПД та виконання його положень на "всіх політичних рівнях".

Європейська сторона підтвердила запрошення керівнику зовнішньополітичного відомства Ірану відвідати Брюссель для продовження діалогу з метою деескалації ситуації.

"Високий представник ЄС зробив таке запрошення. Зараз від іранської сторони залежить, як на нього реагувати. Як ми розуміємо, з обох сторін існує зацікавленість у продовжені контакту", - зауважив Стано.

Від додав, що переговори в рамках такого візиту можуть стосуватися не лише СВПД, але й "повного пакету" проблем навколо ситуації, що склалася.

Речник підтвердив, що зараз відбувається велика кількість дипломатичних контактів, у тому числі консультацій з країнами ЄС, які присвячені пошуку відповіді на поточну напругу.

"Зараз ситуація змінюється щогодини, і мета всіх цих зусиль – досягти деескалації", - підкреслив Пітер Стано.

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Як повідомлялося, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані Тегеран 5 січня заявив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, укладеної в 2015 році.

"Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди за кількістю центрифуг. Таким чином іранська ядерна програма не матиме жодних обмежень в частині виробництва, а також дослідження в цій галузі й подальшого розвитку програми", - йдеться в заяві іранського уряду.

Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а інтереси країни врахують.