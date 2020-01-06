Берлін ще сподівається врятувати Іранську ядерну угоду

У Берліні вважають, що Іранська ядерна угода все ще може бути врятована.

Про це заявив представник МЗС Німеччини Райнар Бреуль 6 січня на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми взяли до уваги оголошення Ірану, що само по собі є черговим порушенням умов угоди, однак підкреслюю, що це не означає автоматичного закінчення угоди. Нашою метою залишається врятувати угоду", - заявив дипломат.

Він зазначив, що Берлін веде переговори з цього питання у першу чергу з партнерами у Франції та Великій Британії, але також і з китайською та російською сторонами. Дуже "доречною та вчасною" була би зараз зустріч Радбезу ООН, сказав Бреуль.

Визначальним, додав Бреуль, залишається робота МАГАТЕ на місці. Це, за його словами, має центральне значення, адже тільки так можна досягти прозорості у верифікації міжнародною спільнотою кроків Ірану. "Адже зрозуміло, що збільшення кількості палива у центрифугах без підтвердження мети використання у цивільних цілях хоронить досягнення угоди", - визнав представник МЗС.

За словами офіційного представника федерального уряду Штеффена Зайберта, Іран має бачити свій інтерес залишатися в угоді, протилежне було б "невірним крок у невірному напрямку".

Як повідомлялося, після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані Тегеран 5 січня заявив, що відмовляється від останніх обмежень щодо ядерної угоди, укладеної в 2015 році.

"Іран остаточно відмовиться від обмежень щодо ядерної угоди за кількістю центрифуг. Таким чином іранська ядерна програма не матиме жодних обмежень в частині виробництва, а також дослідження в цій галузі й подальшого розвитку програми", - йдеться в заяві іранського уряду.

Іранська влада додала, що продовжить співпрацю з МАГАТЕ й повернеться до виконання своїх зобов'язань з ядерної угоди, якщо санкції щодо країни скасують, а інтереси країни врахують.