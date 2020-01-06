Штати розчаровані поведінкою Іраку і погрожують санкціями, "яких країна ще не бачила"

Сполучені Штати розчаровані рішенням парламенту Іраку рекомендувати уряду вивести американські війська з країни після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймайні.

Про це повідомляє The New York Times.

"Поки ми чекаємо подальших роз'яснень щодо правового підґрунтя та наслідків сьогоднішньої резолюції, ми наполегливо закликаємо іракських лідерів ще раз зважити на важливість відносин у сфері економіки та безпеки між двома країнами та постійної присутності Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ", - заявила речниця Держдепу Морган Ортагус.

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Водночас, як повідомляється, президент США Дональд Трамп пригрозив санкціями Багдаду після того, як парламент Іраку закликав війська США покинути країну.

"Якщо вони попросять нас піти та зроблять це не дуже дружелюбно, ми введемо проти них такі санкції, яких вони не бачили ніколи в житті. Санкції проти Ірану здадуться їм дуже м’якими", — цитує axios Трампа.

Він додав: якщо війська покинуть Ірак, Багдад має компенсувати Вашингтону вартість авіабази.

"У нас надзвичайно дорога авіабаза. Її будівництво коштувало мільярди доларів — задовго до мене. Ми не покинемо країну, поки вони не заплатять нам за це", - сказав американський лідер.

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Нагадаємо: парламент Іраку у неділю проголосував за виведення тисяч американських військових з військових баз у країні після ракетного удару, внаслідок якого загинув командувач спеціальних сил Ірану генерал Касем Сулеймані.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф назвав вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані «актом міжнародного тероризму з боку США».

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

Фото: АА