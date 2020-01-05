У МЗС Ірану заявили про кінець присутності США у регіоні

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф заявив про початок кінця присутності США на Близькому Сході, після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це він написав у Twitter.

"24 години тому зарозумілий клоун, який маскується дипломатом, заявив, що люди танцювали на вулицях в містах Іраку.

Сьогодні сотні тисяч наших гордих іракських братів та сестер запропонували йому відповідь по всій країні. Кінець злоякісної присутності США у Західній Азії почався", - написав урядовець.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.



Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.



End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c — Javad Zarif (@JZarif) 4 січня 2020 р.

Відповідну заяву Заріф зробив у відповідь на заяву держсекретаря США Майка Помпео, який написав у Twitter, що мешканці Ірану вдячні за ліквідацію Сулеймані.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 січня 2020 р.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

Читайте також: Високий представник ЄС запропонував Ірану допомогу у деескалації напруги

31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

У цьому зв'язку Державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.