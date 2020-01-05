У МЗС Ірану заявили про кінець присутності США у регіоні

У МЗС Ірану заявили про кінець присутності США у регіоні

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Укрінформ
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф заявив про початок кінця присутності США на Близькому Сході, після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. 

Про це він написав у Twitter.

"24 години тому зарозумілий клоун, який маскується дипломатом, заявив, що люди танцювали на вулицях в містах Іраку.

Сьогодні сотні тисяч наших гордих іракських братів та сестер запропонували йому відповідь по всій країні. Кінець злоякісної присутності США у Західній Азії почався", - написав урядовець.

Відповідну заяву Заріф зробив у відповідь на заяву держсекретаря США Майка Помпео, який написав у Twitter, що мешканці Ірану вдячні за ліквідацію Сулеймані.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані як «акт міжнародного тероризму з боку США».

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31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

У цьому зв'язку Державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.

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