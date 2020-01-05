Високий представник ЄС запропонував Ірану допомогу у деескалації напруги

Високий представник ЄС Жозеп Боррель протягом вихідних провів розмову з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом, під час якої закликав Іран до максимальної стриманості та запропонував допомогу у зниженні зовнішньополітичної напруги, яка виникла після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«(Високий представник ЄС - ред.) Жозеп Боррель висловив глибоке занепокоєння нещодавнім зростанням насильницького протистояння в Іраку, включаючи вбивство генерала Касема Сулеймані. Він закликав Іран проявити стриманість та виявити обережність у будь-якій реакції з метою уникнути подальшої ескалації, яка завдає удару по усьому регіону та по його населенню. Високий представник запропонував повне власне залучення для досягнення такої деескалації. Він підкреслив, що єдиним шляхом вперед є досягнення політичного рішення, і ЄС готовий підтримати це», - йдеться у повідомленні

Під час телефонної бесіди сторони також обговорили важливість збереження Спільного всеохоплюючого плану дій (СВПД – англ. JCPOA), який продовжує бути основою глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження та є важливим інструментом для безпеки в регіоні та у світі. Високий представник ЄС підтвердив повну рішучість продовжувати відігравати власну роль координатора СВПД та забезпечувати єдність всіх його учасників, що продовжують дотримуватися положень цього документу та повною мірою їх виконують.

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Як йдеться у повідомленні, Боррель запросив іранського міністра закордонних справ до Брюсселя для продовження діалогу щодо цього.

Зазначається також, що телефонна розмова Високого представника ЄС із міністром закордонних справ Ірану відбулася після серії телефонних консультацій щодо поточної ситуації, які Боррель провів з міністрами закордонних справ деяких країн ЄС та регіону у зв’язку із останніми подіями та з метою пошуку шляхів деескалації напруги.

Фото: CLAUDIO ALVAREZ