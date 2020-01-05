Трамп наказав знищити Сулеймані всупереч даним розвідки

Президент США Дональд Трамп наказав знищити іранського військового командувача Касема Сулеймані всупереч даним американської розвідки. Ймовірні напади Ірану на американських військових, що нібито спричинили ліквідацію Сулеймані, не були неминучі.

Про це повідомляє New York Times.

"Найвищі американські військові чиновники пропонували можливість його усунення (генерала Сулеймані - ред.), розцінюючи цей крок як найрадикальнішу відповідь на нещодавнє насильство за сприяння Ірану на території Іраку - серед варіантів, які вони надали президенту Трампу. Вони не сподівалися, що він обере цей варіант", - йдеться у повідомленні.

Джерела у Білому домі кажуть, що розвідники прийшли до висновку, що ймовірні напади Ірану на американських військових, що нібито спричинили ліквідацію Сулеймані, не були неминучі.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї ще не схвалив плани Сулеймані щодо будь-яких дій проти США та попросив Сулеймані приїхати до Тегерану для подальших консультацій щонайменше за тиждень до загибелі генерала.

Як заявило джерело NYT, розвіддані про ситуацію на Близькому Сході, що надійшли 30 грудня, показали, що ситуація в регіоні нормальна, а в поїздках Сулеймані та його підрозділу "Аль-Кудс" в Сирію, Ліван та Ірак немає нічого незвичайного.

Як повідомлялося, у ніч проти п'ятниці, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Дональд Трамп.

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У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Фото: The White House