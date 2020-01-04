У Багдаді прощаються з генералом Сулеймані

У Багдаді проходить церемонія прощання із загиблим іранським генералом Гасемом Сулеймані.

На вулиці вийшли тисячі людей, які несли портрети Сулеймані, прапори Іраку і іракських ополченців, лояльних генералові. Під час ходи вони вигукували: «Смерть Америці!».

Сулеймані, знищений напередодні у ході спецоперації США, вважався другою за впливовістю фігурою в Тегерані. Разом із ним загинули кілька лідерів шиїтського ополчення Іраку.

Водночас у Багдаді відбулися акції противників іранського генерала, які підтримують дії США. Вони звинувачують Сулеймані в організації жорстоких репресій проти опозиції, придушенні мирних протестів і порушенні прав людини.

Пізніше тіло Сулеймані відправлять на батьківщину – в Іран, де оголошено триденний траур. Сьогодні в цій країні також відбулися масові акції з засудженням дій США. Мітингувальники побоюються, що спецоперація Вашингтона призведе до посилення напруженості в регіоні та може спровокувати нові конфлікти на Близькому Сході. Вони вимагали від іранської влади помститися за смерть генерала і домогтися виведення американських військ з регіону.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

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У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.