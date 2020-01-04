У США перестав працювати сайт служби військового обліку після ліквідації Сулеймані

Через кілька годин після вбивства іранського генерала в Іраку, перестав працювати сайт реєстрації громадян США, які підлягають призову у разі оголошення мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Служби військового обліку в Twitter.

«Через поширення дезінформації наш сайт нині відчуває великий тиск на трафік», - йдеться у повідомленні.

Представники служби пообіцяли полагодити сайт протягом доби, проте на момент повідомлення сайт все ще не доступний.

Проблеми з трафіком розпочалися після того, як 3 січня командувач спеціальних підрозділів «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Президент США особисто віддав наказ про ліквідацію.