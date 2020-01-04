ЄС попереджає, що спіраль насильства в Іраку може вийти з-під контролю

Євросоюз вважає дуже небезпечним сплеск напруги в Іраку, який може мати трагічні наслідки для усього регіону, та закликає всі сторони протистояння до максимальної стриманості.

Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Поточний цикл насильства в Іраку має бути зупиненим до того, як його спіраль вийде з-під контролю. ЄС закликає всіх залучених учасників та тих партнерів, які можуть впливати (на ситуацію) виявляти максимальну стриманість та продемонструвати відповідальність у цей критичний момент. Ще одна криза несе ризик та ставить під загрозу зусилля, що протягом років здійснювалися для стабілізації в Іраку», - йдеться у документі.

Високий представник ЄС наголосив, що ескалація, яка триває, загрожує усьому регіону, який вже значно потерпів, і населення якого заслуговує на мирне життя.

«Більше діалогу й зусиль для посилення взаємного розуміння є необхідними для того, щоб запропонувати довгострокові рішення для стабілізації на Близькому Сході. ЄС готовий продовжувати власне залучення з усіма сторонами з метою зменшення напруги та реверсу у динаміці розвитку конфлікту», - додав Боррель.

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Як вже повідомляв Укрінформ, в суботу в Іраку відбудеться екстрене засідання парламенту країни для обговорення ситуації навколо авіаційного удару США по аеропорту в Багдаді у ніч проти п’ятниці 3 січня, внаслідок якого загинули найвищий військовий командувач Ірану та деякі іракські чиновники. Внаслідок ракетного удару загинув командувач іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс. Іран вже пригрозив «жорстокою помстою» за загибель власного генерала.

Фото: АА