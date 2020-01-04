Конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані

Члени Конгресу США від Демократичної партії стурбовані можливими наслідками ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє CNN.

«Мене непокоїть час і місце проведення операції. Чи враховувала адміністрація всі можливі наслідки атаки?.. Гадаю, про це слід було поінформувати і мене, й інших (конгресменів - ред.)», - заявив член комітету з питань розвідки Сенату Марк Ворнер, додавши, що Іран напевно зробить хід у відповідь.

Член комітету в закордонних справах Сенату Кріс Мерфі вважає, що Білий дім мусив попередньо провести консультації з Конгресом: «Адміністрація зобов'язана була пояснити, чому вона вдалася до цього специфічного заходу, аби захистити американців за кордоном».

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф теж сумнівається в доцільності операції.

«Чому ця адміністрація обрала саме такий момент? Чому вирішила прибрати Сулеймані з поля бою, тоді як інші адміністрації обох партій вважали, що таким чином підвищили б ризики, а не знизили їх? Я маю отримати адекватну відповідь на це питання», - заявив Шифф.

Тим часом Тім Кейн, член двох комітетів Сенату (у закордонних справах та оборонного), подав на розгляд депутатів проєкт резолюції щодо військових повноважень. На його думку, це має спонукати до дебатів, що своєю чергою допоможе запобігти подальшій ескалації у відносинах з Іраном.

«Уже кілька років я глибоко занепокоєний тим, що президент Трамп наражається на війну з Іраном. Ми дійшли до точки кипіння, і Конгрес має включитися, перш ніж Трамп заподіє нашим військам ще більше шкоди. Заради наших військовослужбовців ми зобов’язані провести дебати й проголосувати щодо питання - чи в наших національних інтересах вступати в чергову непотрібну війну на Близькому Сході», - наголосив Кейн.

Як повідомлялося, в ніч на п'ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятолла Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з'явилася інформація про те, що у зв'язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

Фото: The White House