Сулеймані вже давно варто було ліквідувати — Трамп
Про це він написав у мережі Тwitter.
"Іран ніколи не визнає, що Сулеймані ненавиділи та боялися всередині країни. Іранці не так уже й засмучені його смертю, як намагаються переконати у цьому зовнішній світ їх лідери. Його слід було знищити багато років тому!" — написав Трамп.
Крім того, в іншому дописі Трамп відзначив, що Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав переговори.
"Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав переговори!" - написав президент США.
Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар.
У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.
Фото: The White House