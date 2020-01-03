Сулеймані вже давно варто було ліквідувати — Трамп

Президент США Дональд Трамп у відповідь на погрози влади Ірану за вбивство генерала заявив, що генерала Сулеймані ненавиділи люди в самому Ірані, його вже давно варто було знищити.

Про це він написав у мережі Тwitter.

"Іран ніколи не визнає, що Сулеймані ненавиділи та боялися всередині країни. Іранці не так уже й засмучені його смертю, як намагаються переконати у цьому зовнішній світ їх лідери. Його слід було знищити багато років тому!" — написав Трамп.

Крім того, в іншому дописі Трамп відзначив, що Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав переговори.

"Іран ніколи не вигравав війну, але ніколи не програвав переговори!" - написав президент США.

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Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі летовища Багдаду. Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.

Фото: The White House