Парламент Іраку екстрено збереться через загибель іранського генерала

Парламент Іраку призначив на суботу, 4 січня, екстрене засідання, щоб обговорити авіаудар США у Багдаді, внаслідок якого загинули найвищий військовий командувач Ірану та деякі іракські чиновники.

Про це повідомляє у Тwitter уряд Іраку.

"Ми сьогодні попросили, щоб Рада представників (парламент) провела екстрене засідання для вжиття відповідних законодавчих заходів з метою зберегти гідність, безпеку та суверенітет Іраку", - заявив голова уряду Аділь Абдул-Махді.

В уряді Іраку додали, що подібні дії (авіаудар США - ред.) порушують умови, що регулюють присутність американських збройних сил в Іраку, роль яких полягає у підготовці іракських військових та наданні допомоги у боротьбі з Ісламською державою, за умови схвалення уряду Іраку.

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Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару у районі летовища Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.