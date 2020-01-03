В Ірані вже призначили наступника ліквідованого генерала Сулеймані

Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї призначив бригадного генерала Есмаїла Каані новим командуючим спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції після ліквідації генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Radio Farda.

“Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Есмаїла Каані командуючим спецпідрозділу "Аль-Кудс" менш ніж через 12 годин після вбивства Касема Сулеймані американським дроном у Багдаді”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам Каані раніше працював у розвідці Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, воював в іраксько-іранській війні у 1980 та був одним із впливових представників Ірану під час громадянської війни у Сирії.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спецсил “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару у районі аеропорту Багдада. Президент США Дональд Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати “жорстокої помсти”.