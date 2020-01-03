Глава МЗС Ірану назвав ліквідацію генерала “актом тероризму з боку США”

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф охарактеризував вбивство командира елітного іранського спецзагону «Ель-Кудс» генерала Касема Сулеймані «актом міжнародного тероризму з боку США».

Про це високопоставлений іранський чиновник написав на своїй сторінці у Twitter.

«Акт міжнародного тероризму з боку Сполучених Штатів, який був спрямований на вбивство генерала Сулеймані – найефективнішої сили, яка протистояла Ісламській Державі, Аль-Нусрі та Аль-Каїда – це надзвичайно небезпечна та нерозумна ескалація», - наголосив глава МЗС Ірану.

Мохаммад Джавад Заріф також підкреслив, що Сполучені Штати Америки нестимуть усю відповідальність за наслідки вбивства Сулеймані.

Як повідомлялося, командувач елітних сил «Ель-Кудс» із Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс у п’ятницю були ліквідовані ракетним ударом поблизу аеропорту Багдада.

За даними ЗМІ, вбити Сулеймані наказав особисто президент США Дональд Трамп. Операцію ліквідації Сулеймані було проведено після попередження на адресу Ірану, яке виголосив міністр оборони США Марк Еспер. Він заявив, що військові завдаватимуть ударів по силах, які Іран підтримує в Іраку та Сирії, якщо будуть виявлені ознаки підготовки до нападів на американські бази та персонал у регіоні.

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31 грудня у Багдаді протестувальники прорвалися на територію посольства США в Іраку, розтрощивши приміщення пропускного пункту, камери спостереження та вікна.

У цьому зв'язку Державний секретар США Майк Помпео відтермінував свій запланований на 3 січня візит до України через необхідність перебування у Вашингтоні, аби продовжити відстежувати ситуацію в Іраку та забезпечувати безпеку американців на Близькому Сході.

Фото: taghribnews