Знищити іранського генерала Сулеймані наказав Трамп - NYT

Ліквідувати командувача елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових Ісламської революції Ірану генерала Касема Сулеймані наказав особисто президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє The New York Times.

«Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та службовців в Іраку та всьому регіоні. Він і його спецпідрозділ «Ель-Кудс» відповідальні за загибель сотень та поранення тисяч представників американських і коаліційних служб», - наводить видання заяву Пентагону.

Як зазначають в американському військовому відомстві, цей удар був спрямований «на стримування майбутніх планів Ірану щодо нападу».

«Сполучені Штати продовжуватимуть вживати всіх заходів для захисту наших людей та наших інтересів у всьому світі», - наголошується у заяві.

Операцію ліквідації Сулеймані було проведено після попередження на адресу Ірану, яке виголосив міністр оборони США Марк Еспер. Він заявив, що військові завдаватимуть ударів по силах, які Іран підтримує в Іраку та Сирії, якщо будуть виявлені ознаки підготовки до нападів на американські бази та персонал у регіоні.

В Ірані підтвердили смерть генерала Сулеймані. Аби повідомити про це, державне телебачення навіть перервало трансляцію передач, зауважує NYT.

Фото: iran-times.com