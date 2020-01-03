Знищити іранського генерала Сулеймані наказав Трамп - NYT
Про це повідомляє The New York Times.
«Генерал Сулеймані активно розробляв плани нападу на американських дипломатів та службовців в Іраку та всьому регіоні. Він і його спецпідрозділ «Ель-Кудс» відповідальні за загибель сотень та поранення тисяч представників американських і коаліційних служб», - наводить видання заяву Пентагону.
Як зазначають в американському військовому відомстві, цей удар був спрямований «на стримування майбутніх планів Ірану щодо нападу».
«Сполучені Штати продовжуватимуть вживати всіх заходів для захисту наших людей та наших інтересів у всьому світі», - наголошується у заяві.
Операцію ліквідації Сулеймані було проведено після попередження на адресу Ірану, яке виголосив міністр оборони США Марк Еспер. Він заявив, що військові завдаватимуть ударів по силах, які Іран підтримує в Іраку та Сирії, якщо будуть виявлені ознаки підготовки до нападів на американські бази та персонал у регіоні.
В Ірані підтвердили смерть генерала Сулеймані. Аби повідомити про це, державне телебачення навіть перервало трансляцію передач, зауважує NYT.
Фото: iran-times.com