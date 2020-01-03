Аеропорт Багдада обстріляли ракетами, загинув іранський генерал - ЗМІ

У міжнародний аеропорт Багдада влучили три ракети з установки залпового вогню. За деякими даними, під обстрілом загинув командир спецпідрозділу у складі Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, ракети впали поблизу вантажного залу, внаслідок чого загорілися два автомобілі. Повідомляється про п’ятьох загиблих, але кількість жертв уточнюється.

Як передає The New York Times із посиланням на іракське телебачення, серед загиблих – командувач спецпідрозділу "Ель-Кудс", що належить до Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, генерал Касем Сулеймані.

Утім, іранська сторона поки що не підтвердила цієї інформації.

Деякі з убитих є членами підтримуваного Тегераном іракського воєнізованого угруповання "Народні сили мобілізації". Його представники заявили, що серед загиблих – очільник "міліції" Абу Махді аль-Мухандіс та керівник підрозділу зав’язків із громадськістю Мухаммед Реда аль-Джабері.

Хто саме здійснив обстріл, не повідомляється.

Фото: Iraq Security Media Cell