Базу США в Іраку обстріляли з "Граду": загинув контрактник - CNN

Унаслідок ракетного обстрілу бази на півночі Іраку, де дислоковані американські та іракські військові, загинув цивільний контрактник.

Про це повідомляє CNN.

"За інформацією іракських військових, база К1, де розміщуються американські війська, у провінції Кіркук на північ від Багдада, була обстріляна кількома ракетами "катюша" (в оригіналі katyusha - ред.)", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, від обстрілу загинув американський цивільний контрактник, кілька військових США та Іраку були поранені.

Зараз американці намагаються визначити, хто саме атакував базу. Про особу загиблого контрактника та компанію, на яку він працював, поки що не повідомляється.

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CNN нагадує, що недавно міністр оборони США Марк Еспер звернувся до Іраку з проханням сприяти в запобіганні нападам на американський персонал - як вважається, за цим стоять сили, підтримувані Іраном.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар Майк Помпео застеріг владу Ірану, що в разі заподіяння шкоди інтересам американців та їхніх союзників відповідь США буде рішучою.