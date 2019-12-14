Помпео застеріг Іран: відповідь на втручання у справи Іраку буде рішуча

Держсекретар Майк Помпео попередив владу Ірану, що в разі заподіяння шкоди інтересам американців та їхніх союзників відповідь США буде рішучою.

Про це йдеться в офіційній заяві Помпео, поширеній Держдепом, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Нещодавно спільники Ірану вчинили кілька атак на бази, де розміщені іракські сили безпеки разом з персоналом США та міжнародної коаліції. 9 грудня вони завдали ракетного удару по іракському армійському комплексу, розташованому неподалік аеропорту Багдада. Внаслідок нападу поранено п'ятеро іракських солдатів, двоє з яких у критичному стані. 11 грудня сталася чергова ракетна атака на аеропорт», - нагадав держсекретар.

У зв'язку з цим Помпео застеріг владу Ірану: будь-які атаки, що завдають шкоди американцям, їхнім союзникам та інтересам, дістануть рішучу відповідь США.

«Іран повинен поважати суверенітет своїх сусідів і негайно припинити смертоносну підтримку третіх сторін в Іраку та в усьому регіоні».

Як повідомлялося, 9 грудня армійський комплекс поблизу міжнародного аеропорту Багдада зазнав ракетного обстрілу, внаслідок якого було поранено іракських військовослужбовців.

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За інформацією ЗМІ, поранені - співробітники контртерористичної служби Іраку, створеної за підтримки військових США. На базі також розташована невелика група американських військових і дипломатів.