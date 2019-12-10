Помпео заявив Лаврову про “безліч доказів” втручання Росії у вибори США

Помпео заявив Лаврову про “безліч доказів” втручання Росії у вибори США

Укрінформ
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив у Вашингтоні, що доказів втручання Росії в американські вибори не існує.

Про це він сказав на спільній з главою Держдепартаменту Майклом Помпео пресконференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми ще раз підкреслили (під час переговорів з Помпео – ред.), що всі спекуляції стосовно нашого уявного втручання у внутрішні процеси в США є безпідставними. Немає фактів, які б підтверджували це, ми не бачили цих фактів, ніхто так і не надав нам цих доказів, тому що їх просто немає", - заявив глава російського МЗС.

Натомість держсекретар США на це відповів, що російським колегам надано "безліч фактів".

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"Ми вважаємо, що ми надали безліч фактів, щоби показати, що сталося на виборах 2016 року, нашим російським колегам. Ми не вважаємо, що була якась помилка в тому, що насправді було з'ясовано", - підкреслив глава американської дипломатії.

Як повідомлялося, впродовж двох років після виборів американського президента в США проходило розслідування щодо втручання Росії у виборчий процес. За його результатами був оприлюднений детальний звіт, у головних висновках якого вказувалося, що російське втручання мало місце. Зокрема, було вказано на злам росіянами електронних серверів демократів та оприлюднення вкраденого листування на сайті WikiLeaks, а також на спроби російських спецслужб вплинути на кампанію через соцмережі. Водночас, доказів змови кампанії Трампа з росіянами чи обструкції правосуддю не було представлено.

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