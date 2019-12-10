Помпео заявив Лаврову про “безліч доказів” втручання Росії у вибори США

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив у Вашингтоні, що доказів втручання Росії в американські вибори не існує.

Про це він сказав на спільній з главою Держдепартаменту Майклом Помпео пресконференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми ще раз підкреслили (під час переговорів з Помпео – ред.), що всі спекуляції стосовно нашого уявного втручання у внутрішні процеси в США є безпідставними. Немає фактів, які б підтверджували це, ми не бачили цих фактів, ніхто так і не надав нам цих доказів, тому що їх просто немає", - заявив глава російського МЗС.

Натомість держсекретар США на це відповів, що російським колегам надано "безліч фактів".

"Ми вважаємо, що ми надали безліч фактів, щоби показати, що сталося на виборах 2016 року, нашим російським колегам. Ми не вважаємо, що була якась помилка в тому, що насправді було з'ясовано", - підкреслив глава американської дипломатії.

Як повідомлялося, впродовж двох років після виборів американського президента в США проходило розслідування щодо втручання Росії у виборчий процес. За його результатами був оприлюднений детальний звіт, у головних висновках якого вказувалося, що російське втручання мало місце. Зокрема, було вказано на злам росіянами електронних серверів демократів та оприлюднення вкраденого листування на сайті WikiLeaks, а також на спроби російських спецслужб вплинути на кампанію через соцмережі. Водночас, доказів змови кампанії Трампа з росіянами чи обструкції правосуддю не було представлено.