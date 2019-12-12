Аеропорт Багдада обстріляли з реактивних установок

Одна ракета системи реактивного залпового вогню “Катюша” вразила периметр міжнародного аеропорту Багдада.

Про це із посиланням на міністерство внутрішніх справ Іраку пише Xinhua.

“Напад трапився уночі поблизу військової бази, на якій базуються війська США, на південному заході міста”, - йдеться в повідомленні.

Обстріл обійшовся без жертв та не зумовив перебоїв у роботі аеропорту.

Xinhua нагадує, що два дні тому чотири ракети із “Катюші” теж завдали удару по військовій базі поблизу аеропорту, поранивши шістьох військовослужбовців.

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Загалом у Іраку перебуває понад 5 тис. американських військовослужбовців, які допомагають місцевим силам протистояти ІДІЛ.

“Військові бази, на яких перебувають американці, на території Іраку й укріпленої Зеленої зони у центрі Багдада часто стають мішенями ракетних й мінометних обстрілів бойовиків”, - підсумовує Xinhua.