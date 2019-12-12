Аеропорт Багдада обстріляли з реактивних установок
Про це із посиланням на міністерство внутрішніх справ Іраку пише Xinhua.
“Напад трапився уночі поблизу військової бази, на якій базуються війська США, на південному заході міста”, - йдеться в повідомленні.
Обстріл обійшовся без жертв та не зумовив перебоїв у роботі аеропорту.
Xinhua нагадує, що два дні тому чотири ракети із “Катюші” теж завдали удару по військовій базі поблизу аеропорту, поранивши шістьох військовослужбовців.
Загалом у Іраку перебуває понад 5 тис. американських військовослужбовців, які допомагають місцевим силам протистояти ІДІЛ.
“Військові бази, на яких перебувають американці, на території Іраку й укріпленої Зеленої зони у центрі Багдада часто стають мішенями ракетних й мінометних обстрілів бойовиків”, - підсумовує Xinhua.