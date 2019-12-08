На акції протесту в Багдаді загинув фотожурналіст

У ході масових акцій протесту в Багдаді загинув іракський військовий фотокореспондент Ахмед ель-Мухенне.

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на джерела в поліцейському управлінні Багдада.

«Фотокореспондент загинув унаслідок ножового поранення, отриманого на площі Ель-Халлані поблизу площі Тахрір. Журналіст висвітлював акції протесту в Багдаді... на нього напали невідомі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий фотокор Ахмед ель-Мухенне працював у різних регіонах Іраку, висвітлюючи, в тому числі боротьбу з терористами ІДІЛ. Акції протесту, що охопили країну, він знімав з першого дня.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузі освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули понад 400 демонстрантів.

Фото: AA