В Іраку обстріляли антиурядовий протест - є загиблі, десятки поранених

Унаслідок стрілянини з боку невідомих осіб по протестувальниках у Іраку у п'ятницю загинуло шестеро осіб та 30 отримали ушкодження.

Про це повідомляє Al-Awsat.

"Невідомі зловмисники стріляли по протестувальниках на Багдадській площі Хілані ввечері у п'ятницю, унаслідок чого загинуло шість осіб та 30 було поранено", - заявили іракські правоохоронці.

Напади сталися через день після низки підозрілих інцидентів з різаниною, за наслідками яких щонайменше 13 людей було поранено на площі Тахрір у Багдаді, епіцентрі протестного руху в Іраку.

Найвищий шиїтський релігійний авторитет Іраку Алі аль-Сістані закликав у п'ятницю створити новий уряд у відведений термін та без "іноземного втручання".

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.

Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.

Фото: АА