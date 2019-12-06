В Іраку обстріляли антиурядовий протест - є загиблі, десятки поранених
Про це повідомляє Al-Awsat.
"Невідомі зловмисники стріляли по протестувальниках на Багдадській площі Хілані ввечері у п'ятницю, унаслідок чого загинуло шість осіб та 30 було поранено", - заявили іракські правоохоронці.
Напади сталися через день після низки підозрілих інцидентів з різаниною, за наслідками яких щонайменше 13 людей було поранено на площі Тахрір у Багдаді, епіцентрі протестного руху в Іраку.
Найвищий шиїтський релігійний авторитет Іраку Алі аль-Сістані закликав у п'ятницю створити новий уряд у відведений термін та без "іноземного втручання".
Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.
Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.
Фото: АА