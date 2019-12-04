В Іраку затримали заступника вбитого ватажка ІДІЛ аль-Багдаді

В Іраку затримали бойовика, якого вважають заступником вбитого ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу Бакра аль-Багдаді.

Про це повідомляє Arab News.

“Керівник ІДІЛ, близький до колишнього лідера Абу Бакра Аль-Багдаді, був захоплений на півночі Іраку”, - йдеться у повідомленні.

Поліції в Хуваї, провінція Кіркук, вдалося розшукати екстреміста, який діяв під ім’ям Абу Халдун.

За повідомленням представників урядових служб безпеки, його схопили у квартирі з фальшивим посвідченням.

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Раніше він був військовим начальником іракської провінції Салах-ед-Дін, а тепер його вважають заступником Аль-Багдаді, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 27 жовтня виступив із заявою про те, що в результаті рейду американських військових у сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді.

Пізніше президент США оприлюднив подробиці операції, через що американські ЗМІ звинуватили його у використанні факту знищення ватажка ІДІЛ у своїй президентській кампанії, наводячи це як визначний здобуток його президентства.