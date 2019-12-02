Понад 100 прихильників ІДІЛ здалися владі Афганістану

113 членів екстремістського угруповання «Ісламська держава» здалися уряду Афганістану 1 грудня в районі Ачин провінції Нангархар.

Про це повідомили представники збройних сил країни, повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".

"Згідно з заявою 201-го корпусу Національної армії Афганістану, серед тих, хто здався – 49 бойовиків «ІД», 21 жінка та 43 дитини. Військові також стверджують, що члени «Ісламської держави» здали представникам безпекових служб 35 одиниць зброї", - йдеться у повідомленні.

Десятки представників угруповання та їхні родини мешкали в райони Шинварі та інших районах провінції з того часу, як «ІД» заявила про свою присутність в Афганістані у 2014 році.

Бойовики «Ісламської держави» воювали як з урядовими військами, так і з іншим угрупованням «Талібан», а також взяли на себе відповідальність за низку нападів на цивільних осіб в цій країні.

Нагадаємо: упродовж останніх місяців афганський уряд здійснив кілька операцій проти екстремістів «Ісламської держави» в районі Ачин. За словами урядовців, цей наступ формально завершилися 30 листопада.

За даними влади Афганістану, з моменту початку боротьби з «Ісламською державою» понад тисячу її представників разом та їхніх родичів добровільно здалися.