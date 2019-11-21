У Житомирі затримали бойовика ІДІЛ, якого шукав Інтерпол

У Житомирі затримали 30-річного члена терористичної організації «Ісламська держава», якого розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«21 листопада на одній з вулиць обласного центру оперативники Управління карного розшуку та бійці КОРДу ГУ НП Житомирщини затримали 30-річного громадянина Російської Федерації, причетного до терористичної діяльності. Чоловік перебував у міжнародному розшуку (каналами Інтерполу) за вчинення вбивства», - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, затриманий є керівником однієї з груп терористичної радикальної організації «Ісламська держава».

За національністю він даргинець (Дагестан), але народився в Луганській області України. Тривалий час жив у Росії.

На території України чоловік переховувався з метою уникнення відповідальності за вчинення вбивства.

Наразі вирішується питання щодо екстрадиції затриманого.