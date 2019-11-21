Спрощена процедура запрацювала: до США екстрадували литовського хакера
Про це повідомляє пресслужба ГПУ.
“Вказана особа розшукувалася тривалий час американськими правоохоронними органами за підозрою у вчиненні десяти серйозних транснаціональних кіберзлочинів та затримана в результаті спецоперації органами Національної поліції України у жовтні цього року на території України. Генеральною прокуратурою прийнято рішення про екстрадицію особи до Сполучених Штатів Америки у спрощеному порядку та сьогодні його фактично передано компетентним органам цієї країни”, - йдеться у повідомленні.
Даний приклад співпраці є унікальним, оскільки це перша екстрадиція з України до США у спрощеному порядку.
Генеральна прокуратура продовжує удосконалювати механізми співробітництва з іноземними партнерами.
Фото: ГПУ