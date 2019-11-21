Прикордонники затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол

У міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Бачівськ» прикордонники Сумського загону затримали громадянина двох чоловіків, яких розшукував Інтерпол.

Про це повідомляє ДПСУ.

“Під час проведення прикордонного контролю громадян, які виїжджали до Росії автомобілем марки BMW російської реєстрації, прикордонники виявили та затримали громадянина Молдови. Відносно іноземця спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Правоохоронці встановили, що згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, іноземець значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Республіки Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за умисне нанесення тілесних ушкоджень, хуліганство та порушення правил безпеки руху чи експлуатації транспортних засобів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі 38-річний чоловік переданий співробітникам Нацполіції для подальшої передачі правоохоронцям Молдови.

Повідомляється, що в аеропорту “Бориспіль” прикордонники теж затримали іноземця, який перебував в міжнародному розшуку. Громадянин Грузії прямував на авіарейс до Тбілісі та під час здійснення контрольних заходів працівники ДПСУ встановили, що особа за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень перебуває у розшуку відповідно до бази даних Інтерполу.

Про затримання чоловіка прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м.Києві та передали його представникам поліціянтам.