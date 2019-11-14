Україна бореться з фальсифікатом спільно з Інтерполом і Європолом - експерт

Україна є активним учасником глобальної операції Інтерполу і Європолу з боротьби з фальсифікатом харчової продукції.

Про це під час пресконференції "СТОП фальсифікат" в Укрінформі розповів заступник координатора продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO) в Україні Михайло Малков, повідомляє кореспондент агентства.

"FAO традиційно підтримує спільну операцію Інтерполу і Європолу (з боротьби з фальсифікатом харчових продуктів - ред.). Україна вже другий рік є членом цієї глобальної операції", - сказав Малов.

За його словами, у боротьбі з розповсюдженням фальсифікованих харчових продуктів FAO дуже сподівається на взаємодію не тільки з Державною службою України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Міністерством економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства, а й Міністерством внутрішніх справ.

"З нашої точки зору, воно має взяти в цьому активнішу участь", - заявив Малов.