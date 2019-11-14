В Україні стартує масмедійний проєкт «СТОП фальсифікат»

За підтримки уряду та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Україні запускається масмедійний проєкт «СТОП фальсифікат».

Про це на пресконфереції в Укрінформі повідомила заступник голови ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» Ольга Котехова.

"Новий масмедійний проєкт буде вести канал "1+1" за підтримки уряду та компетентного органу. Він розпочинається 14 листопада. Ми ... даємо місяць всім виробникам, які фальсифікують продукцію, щоб виправитись... З 16 грудня представники громадської організації «Громадський контроль захисту прав споживачів» та телеканалу будуть виїжджати на відбір зразків у чотирьох регіонах України, але ніхто не буде знати, в якому саме регіоні і магазині відбирається продукція", - сказала вона.

Котехова також наголосила, що проєктом передбачена онлайн-трансляція на сторінці ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» у Facebook процесу відбору зразків продукції в магазинах чи супермаркетах.

Вона додала, що за результатами таких виїздів спеціальна комісія складатиме акт закупки, знеособлюватиме та кодуватиме кожен зразок.

"Тобто, ми відправлятимемо паралельно до двох лабораторій вже знеособлені та закодовані зразки. Жодна з лабораторій не буде знати, якого виробника вона перевіряє", - пояснила Котехова.

За її словами, у разі виявлення відмінностей результатів щодо одного і того самого продукту у лабораторіях зразки віддаватимуть у третю лабораторію.

"Всі результати досліджень будуть висвітлені у ЗМІ, як негативні, так і позитивні, але результати щодо фальсифікованої продукції будуть передані до Держпродспоживслужби для вжиття відповідних заходів", - зауважила Котехова.

Вона додала, що цілями проєкту є очищення українського ринку від низькосортної та небепечної продукції, захист споживача від недобросовісних виробників, підтримка та надання переваг добросовісним виробникам, відновлення репутації українських товарів на міжнародному ринку.