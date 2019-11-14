Інтерпол не закрив справу Мазура, вона "у підвішеному стані" - Дещиця

Україна використала факт, що статус Ігоря (Тополі) Мазура в загальній системі Інтерполу через активні дії української сторони було заблоковано до подальшого з’ясування ситуації, і це стало підставою для його повернення з Польщі на Батьківщину.

Про це в коментарі власному кореспондентові Укрінформу розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця.

“Подача нашою стороною документів до Інтерполу і факт, що з вечора 12 листопада статус Ігоря Мазура в системі Інтерполу був заблокований до з'ясування обставин, означали, що він не переслідується, а його справа перебуває у підвішеному стані, вона вивчається. Це дало йому можливість легально повернутися в Україну”,- зазначив Дещиця.

За його словами, Україна “відповіла так само гібридно, як це зробила Росія”, подаючи Мазура в розшук по лінії Інтерполу.

Дипломат повідомив, що українська сторона переконує польських колег у тому, що справа, за якою переслідується Мазур, надумана. Окружна прокуратура Любліна продовжуватиме вивчати цю справу. Польська прокуратура затребувала документи по Мазуру від Росії, натомість українська прокуратура надала їм інформацію, яку українське представництво Інтерполу передало до генерального секретаріату цієї організації.

Дещиця зауважив, що виїзд Мазура в Україну не означає закриття справи. Це остаточно вирішуватиме прокурор, який веде цю справу в Окружній прокуратурі Любліна.

“Лише він може прийняти рішення: розвивати цю справу далі і передавати матеріали до суду чи ні”,- зазначив Дещиця.

Напередодні ввечері заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook написав, що Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну. За його словами, це стало можливим в тому числі і тому, що ще ввечері в день затримання Українське бюро Інтерполу за дорученням глави МВС Арсена Авакова надіслало пакет документів, які прямо свідчили про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї міжнародної організації.

Читайте також: МЗС очікує на зняття Мазура з розшуку Інтерполу найближчим часом

Як повідомлялося, 9 листопада польські прикордонники затримали в пункті пропуску "Дорогуськ" працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, учасника АТО Ігоря "Тополя" Мазура. Його затримали на підставі пред'явлення циркулярного повідомлення, поширеного Росією за запитом про екстрадицію в певних країнах, зокрема Польщі.

10 листопада Окружна прокуратура в Любліні відпустила Мазура на поруки генерального консула України в Любліні Василя Павлюка.

У Росії Мазура підозрюють в участі в бойових діях у Чечні в 90-х роках. Він категорично заперечує свою участь в бойових діях на території Чеченської республіки й заявляє, що справа сфабрикована.