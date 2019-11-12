МЗС очікує на зняття Мазура з розшуку Інтерполу найближчим часом

Українська сторона подала прохання про вилучення з розшуку Інтерполу громадянина України, ветерана АТО Ігоря Мазура й найближчим часом очікує на прийняття відповідного рішення.

Про це розповіла заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я тільки-но мала контакт з паном Геращенком (заступником міністра внутрішніх справ Антоном Геращенком — ред.), і він сказав, що Мазур має бути знятий найближчим часом з цього переліку. Ще з суботи вони подали подання й очікують, що найближчим часом генеральний секретар Інтерполу прийме відповідне рішення", - зазначила вона.

Зеркаль нагадала, що питаннями співпраці з Інтерполом займається саме Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомлялося, польські прикордонники затримали Ігоря Мазура 9 листопада, коли він разом з іншими українцями їхав до Варшави для участі в конференції. Причиною затримання одного з лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура стало те, що Росія подала його у міжнародний розшук, звинувативши в участі у чеченських війнах у 1994-2000 роках. Мазур заперечив цю інформацію.

МВС України заявило, що Росія неправомірно використала канали й інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України.