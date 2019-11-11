Деякі країни зловживають можливостями Інтерполу - Чапутович
Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, коментуючи затримання Ігоря Мазура, передає tvn24.
"Буває, що часом країни-учасниці Інтерполу зловживають правом внесення до списку. Ці питання будуть аналізуватися, і вповноважені органи Польщі прийматимуть рішення згідно з міжнародним правом", - заявив Чапутович.
Він зазначив, що прикордонна служба Польщі приймала рішення про затримання Мазура на підставі запиту про екстрадицію з боку РФ, не знаючи, ким є ця особа і яку посаду вона обіймає.
Міністр зауважив, що польські консульські органи вивчають разом з українською стороною причини внесення Мазура до списку Інтерполу.
Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця в коментарі власному кореспондентові Укрінформу наголосив, що затримання ветерана АТО Ігоря Мазура на підставі запиту Росії до Інтерполу - не перший такий випадок у Польщі.
Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада вранці у пункті пропуску “Дорогуськ” у Польщі був затриманий за запитом РФ працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур.
Мазур був керівником “Правого сектора“ Київщини та начальником штабу 24-ї сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 року перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го став командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“.
У листопаді 2016 року, після демобілізації, Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.