Деякі країни зловживають можливостями Інтерполу - Чапутович

Окремі країни подеколи зловживають правом внесення до бази Інтерполу тих чи інших осіб, вимагаючи їх екстрадиції.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, коментуючи затримання Ігоря Мазура, передає tvn24.

"Буває, що часом країни-учасниці Інтерполу зловживають правом внесення до списку. Ці питання будуть аналізуватися, і вповноважені органи Польщі прийматимуть рішення згідно з міжнародним правом", - заявив Чапутович.

Він зазначив, що прикордонна служба Польщі приймала рішення про затримання Мазура на підставі запиту про екстрадицію з боку РФ, не знаючи, ким є ця особа і яку посаду вона обіймає.

Міністр зауважив, що польські консульські органи вивчають разом з українською стороною причини внесення Мазура до списку Інтерполу.

Раніше посол України в Польщі Андрій Дещиця в коментарі власному кореспондентові Укрінформу наголосив, що затримання ветерана АТО Ігоря Мазура на підставі запиту Росії до Інтерполу - не перший такий випадок у Польщі.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада вранці у пункті пропуску “Дорогуськ” у Польщі був затриманий за запитом РФ працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур.

Мазур був керівником “Правого сектора“ Київщини та начальником штабу 24-ї сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014 року перебував у зоні АТО. У квітні 2015-го став командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі “М“.

У листопаді 2016 року, після демобілізації, Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.